Infrastrutture: Giovannini, nuova visione sviluppo orientata alla sostenibilità

- Il cambio di nome in ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili è espressione di una visione di sviluppo orientato verso tutte le dimensioni della sostenibilità: economica, sociale e ambientale. Così il titolare del dicastero, Enrico Giovannini, durante la sua audizione odierna alla Camera dei deputati. “Non a caso al nostro ministero sono riconducibili 90 dei 169 target dell’Agenda 2030: il mutamento della nostra visione è coerente con il cambio di paradigma proposto dalle Nazioni Unite”, ha detto, aggiungendo che anche in Italia “sta maturando la consapevolezza della necessità di una svolta per creare un’Europa resiliente, sostenibile e giusta”. (Rin)