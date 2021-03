Libia: Bashagha trasferisce poteri al nuovo ministro dell'Interno Mazen

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Interno del governo di accordo nazionale, Fathi Bashagha, ha compiuto il passaggio di consegne al nuovo ministro del governo di unità nazionale, Khaled Mazen. In un discorso in occasione della cerimonia, Bashagha ha invitato tutti i settori della sicurezza a cooperare con il ministro dell'Interno Mazen (che era il suo numero due, ndr) per proseguire gli sforzi profusi fin qui dal ministero. Era presente alla cerimonia anche il premier del Gna, Fayez al Sarraj. Quest'ultimo ha chiesto al nuovo governo di indire elezioni generali per realizzare la volontà di cambiamento dei libici. Al Sarraj ha indicato che la riconciliazione nazionale è il modo migliore per portare i libici alla fase di stabilità permanente. Da parte sua, il neo ministro Mazen ha affermato di essere oggi testimone di una tappa importante nella storia della Libia verso la stabilità. (Lit)