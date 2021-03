Moda: Dolce e Gabbana, il settore cambierà a causa della pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il settore della moda sperimenterà cambiamenti di lungo periodo a causa della pandemia di coronavirus. È quanto affermano gli stilisti Domenico Dolce e Stefano Gabbana, intervistati dal settimanale “Stern”. In particolare, Gabbana ha dichiarato che, a oggi, la casa di moda ha realizzato l'85 per cento delle vendite attraverso i propri negozi. A causa del Covid-19, “ciò cambierà di sicuro”, ha aggiunto lo stilista. Gabbana ha proseguito osservando che, in conseguenza della pandemia, “le persone viaggeranno di meno, quindi se qualcuno suggerisce di aprire un nuovo punto vendita a Tokyo, ovviamente la mia risposta è no”. I clienti hanno, infatti, “paura di entrare nei negozi”. A sua volta, per Dolce nel settore della moda “l'era del 'sempre di più' è del tutto finita”. Il comparto sperimenterà “una selezione naturale in termini di etichette e negozi”. Secondo Dolce, in tale prospettiva, “non aiuta piangersi addosso”. Tuttavia, ha ipotizzato lo stilista, le restrizioni anticontagio potrebbero portare a una nuova consapevolezza per tutti. Al riguardo, Dolce ha dichiarato: “Abbiamo consumato con grande gioia, sempre di più, e perso qualità nel processo, in tutti i settori. Forse è il momento giusto per mostrare quanto siano importanti la creatività e le tradizioni dell'artigianato nella nostra professione”. (Geb)