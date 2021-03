Infrastrutture: Cgil, la sfida è spendere bene risorse imponenti, coinvolgere sindacati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Una prima presa di contatto, cui seguiranno altri incontri. La Cgil ha individuato nel completamento dei progetti in itinere e nella priorità di infrastrutturare le aree a maggiore deficit di sviluppo i due temi prioritari su cui concentrarsi". È quanto dichiarano i segretari confederali della Cgil Giuseppe Massafra e Emilio Miceli, al termine della prima delle due riunioni convocate per le mattinate di oggi e domani dal ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini. "Con Fillea Cgil e Fiom Cgil - proseguono i dirigenti sindacali - abbiamo sottolineato come siano necessari una rigorosa attuazione del codice degli appalti, a cominciare dalla riduzione e dalla qualificazione delle stazioni appaltanti; un salto qualitativo nel rafforzamento delle strutture tecniche al centro ed in periferia; un rigoroso controllo di legalità ancor più necessario a fronte del più grande ciclo di investimenti pubblici che il Paese abbia mai gestito". (segue) (Com)