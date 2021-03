Infrastrutture: Cgil, la sfida è spendere bene risorse imponenti, coinvolgere sindacati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Massafra e Miceli, "il Pnrr deve essere un piano innanzitutto di nuova opportunità per il riequilibrio del Paese, a cominciare dalle sue aree a minore crescita, con una particolare attenzione al Mezzogiorno". Da questo punto di vista, è stato sottolineato come "siano fondamentali l'integrazione e la complementarietà di tutte le risorse, a partire da quelle del nuovo ciclo programmatorio 21/27 e da quelle di bilancio statale. Ad oggi - sottolineano - rileviamo come punto debole del Pnrr l'assenza degli indicatori che misurano l'impatto sulle priorità trasversali dello stesso piano: giovani, donne e Sud. Probabilmente sarà necessaria una fase di coordinamento con il Ministero del Sud e della Coesione territoriale". "Non bisogna sprecare l'occasione di una nuova centralità della domanda e dello stesso intervento pubblico e sarà indispensabile un sostanziale coinvolgimento delle forze sociali per centrare un obiettivo alto e sfidante: quello di essere capaci di spendere risorse imponenti in un tempo limitato. Questa sarà la sfida del medio periodo - concludono i due segretari confederali della Cgil - e il sindacato è pronto ad un impegno straordinario affinché questi obiettivi vengano raggiunti". (Com)