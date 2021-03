﻿Rifiuti: Fassina, sindaca revochi autorizzazione per Monte Carnevale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stefano Fassina consigliere di SpR promotore Roma Ventuno, in una nota dichiara: "La magistratura ha il compito di accertare eventuali reati. Non entro nel merito. Segnalo che, in riferimento alla discarica di Monte Carnevale, i comitati di cittadini dell’area di Valle Galeria e il sottoscritto con varie interrogazioni da anni denunciamo comportamenti anomali delle amministrazioni coinvolte". "Di fronte a quanto emerge - aggiunge - la sindaca Raggi non può continuare a ignorare la mozione voluta a larghissima maggioranza dall’Assemblea Capitolina a gennaio dello scorso anno. Quella mozione prevede l’impegno per la nostra prima cittadina a revocare la delibera della sua Giunta di fine 2019 approvata per mettere una toppa all’assenza di un sostenibile piano rifiuti e trasformare in discarica generica una struttura autorizzata dalla Regione Lazio soltanto per ‘inerti’. Ora, basta. Dia seguito alla mozione". (Com)