Scuola: Cgs a Bianchi, è fabbrica di precariato, priorità assunzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi la scuola è a tutti gli effetti una fabbrica del precariato. Non si può immaginare di ripensarla senza risolvere prima questo annoso problema. E, quindi, senza mettere in cima alle priorità il capitolo reclutamento". E' quanto ha sottolineato Rino Di Meglio, segretario nazionale della Cgs (Confederazione generale sindacale), oggi al tavolo sul Patto per l'istruzione e la formazione, convocato dal ministro Patrizio Bianchi. La Cgs ha espresso il suo apprezzamento "per l'apertura del ministro sulla centralità della scuola e della professione docente", ma ha anche messo in evidenza quelli che reputa i "capisaldi" per la riuscita del patto stesso, dalla mobilità al vincolo quinquennale degli insegnanti, passando per il piano per la fascia 3-6. "Pure sul fronte dell'edilizia scolastica, però, - ha spiegato Di Meglio - ci aspettiamo che le risorse investite si traducano in risultati tangibili". (segue) (Com)