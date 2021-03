Scuola: Cgs a Bianchi, è fabbrica di precariato, priorità assunzioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso dell'incontro, inoltre, il segretario Cgs si è soffermato sulle classi pollaio: "La riduzione del numero degli alunni nelle aule è sempre rimasta solo sulla carta. Ma è un nodo da sciogliere se si ha davvero a cuore la formazione degli studenti. Questa deve essere la bussola, prendendo atto finalmente del fatto che il processo di aziendalizzazione della scuola ha fallito e che perseverare su tale strada contribuire solo al suo decadimento". Da Di Meglio, poi, un appello al ministro: "Confrontiamoci sull'atto di indirizzo per l'apertura del tavolo sul contratto. Anche per superare la logica degli aumenti percentuali delle retribuzioni". (segue) (Com)