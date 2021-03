Scuola: Cgs a Bianchi, è fabbrica di precariato, priorità assunzioni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La pandemia e il piano vaccini sono stati inevitabilmente al centro dell'incontro. A tal proposito, la Cgs ha espresso tutta la sua preoccupazione proprio per gli ultimi risvolti sul siero AstraZeneca "che si riverberano sugli insegnanti che, appunto, si stanno vaccinando in questa fase". Quanto alle difficoltà dell'anno scolastico per effetto del Covid, infine, la Confederazione è stata netta: "Bisogna investire in corsi di recupero per gli studenti rimasti indietro. Riteniamo impraticabile, invece, l'ipotesi di prolungare le lezioni oltre il mese di giugno". (Com)