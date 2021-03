Alitalia: Uiltrasporti, Ue faccia presto e non discrimini il nostro Paese, governo tuteli interesse nazionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La crisi della vecchia Alitalia non può essere fatta pagare alla newco che deve invece muoversi da subito in condizioni di pari dignità, con una flotta iniziale adeguata al ruolo di vettore di bandiera, almeno doppia rispetto a quella prevista dallo schema di piano presentato da Ita, e con la contestuale presenza degli asset, essenziali, di maintenance ed handling”. “Non ci sono più scuse”, affermano i due segretari Uiltrasporti. “Il governo faccia valere l’interesse nazionale ed eserciti il suo ruolo di azionista della newco, facendo decollare una vera compagnia di bandiera a tutela del Paese e di migliaia di famiglie, mettendo in campo coraggiosi investimenti per il futuro e non riducendosi a far decollare una piccola realtà destinata a soccombere. Occorre agire immediatamente per evitate il collasso di Alitalia in As e di un intero settore”. (Com)