Milano: Ghilardi, Blitz polizia a Sant'Eusebio duro colpo a rete criminale, ora avanti a ripristinare legalità

- "Un altro duro colpo è stato inflitto alla criminalità che da oltre 30 anni traffica e fa affari in questo quartiere, frutto di un impegnativo lavoro e di un anno e mezzo di presidio costante da parte delle Forze dell'Ordine. Siamo di fronte a una tra le operazioni più significative, anche se ogni singolo arresto dei precedenti è stato determinate per arrivare a questo risultato. Infatti la sola polizia di Cinisello Balsamo, nei primi due mesi dell'anno ha già eseguito 21 arresti in flagranza. Non consideriamo chiuso il lavoro, c'è ancora da fare per ripristinare la legalità tra i residenti per bene di questo quartiere che meritano giustizia e libertà". Lo afferma in una nota il sindaco di Cinisello Balsamo, Giacomo Ghilardi, commentando l'operazione antidroga della polizia al quartiere Sant'Eusebio. (Com)