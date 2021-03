Lavoro: Furlan (Uilca), su Carige, Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi confermi il suo impegno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il prospettato mancato esercizio dell’opzione di acquisto da parte di Cassa Centrale Banca della quota di Carige oggi detenuta dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, non deve mettere in dubbio il futuro della banca e il lavoro di rilancio fin qui svolto”. Lo sottolinea Fulvio Furlan, segretario generale Uilca, in vista del Consiglio del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi in programma per domani. “È indispensabile che il Fitd confermi il suo impegno nella banca ligure, per risolvere la situazione con Cassa Centrale Banca o individuare nuove soluzioni di prospettiva con altri possibili acquirenti, con la condivisione della Banca centrale europea e di Banca d’Italia. Le lavoratrici e i lavoratori di Carige hanno sempre dato enormi prove di impegno e professionalità, anche durante l’emergenza sanitaria, e sopportato negli ultimi anni grandi sacrifici per garantire la continuità dell’operatività e dell’Azienda. Grazie al loro fondamentale contributo - continua Furlan - Carige ha ridotto significativamente il peso degli Npl, migliorato l’operatività e diversi indicatori di bilancio. Questo patrimonio non può essere disperso e deve permanere a sostegno di famiglie e imprese e del territorio. Carige deve continuare a realizzare il suo Piano d’Impresa, in modo da continuare sul percorso intrapreso, anche nell’ottica di una possibile futura aggregazione che si basi su un progetto industriale serio, sostenibile e di prospettiva”. (Com)