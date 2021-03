Decreto Sostegno: Occhiuto (FI), saldo e stralcio fino a 10 mila euro e flessibilità mercato lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Chiediamo la rottamazione delle cartelle esattoriali e un saldo e stralcio fino a 10 mila euro. Se nel testo del governo dovesse esserci una soglia inferiore, vedremo di migliorare il provvedimento durante il suo passaggio parlamentare". Lo ha detto Roberto Occhiuto, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, intervenendo ad una conferenza stampa organizzata dal movimento azzurro sul decreto Sostegni."Chiediamo anche interventi - ha continuato il parlamentare - per dare flessibilità ad un mercato del lavoro che durante la crisi non può conservare la rigidità che ha determinato il decreto Dignità del ministro Di Maio, approvato durante il primo governo Conte. Le imprese vogliono ripartire, ma hanno bisogno di strumenti adeguati per farlo".(Rin)