Energia: Russia, Lukoil propone modifica parametri imposte petrolio super viscoso

- La società russa Lukoil ha proposto ai ministeri dell'Energia e delle Finanze della Federazione Russa di introdurre la nuova imposta sul reddito per la produzione di petrolio super viscoso non dal 2024, come previsto, ma dal 2022. Lo ha dichiarato Gennadij Fedotov, vicepresidente per l'economia e la pianificazione di Lukoil, nel corso di una tavola rotonda della commissione per l'energia della Duma di Stato, dedicata all'adeguamento del sistema di tassazione per la produzione di olio viscoso."Se la decisione di introdurre questo parametro rimane dal 2024, allora i restanti tre anni dobbiamo in qualche modo sopravvivere, ai prezzi attuali degli idrocarburi non c'è ancora abbastanza flusso di cassa per fare nuovi e persino completare i vecchi investimenti", ha spiegato Fedotov. "Dal 2024, vi chiediamo di considerare come misura temporanea per mantenere l'attività di investimento della società nella Repubblica dei Komi, l'introduzione di una detrazione sugli investimenti dall'imposta di licenziamento nello stesso modo in cui è stata fatta per altre due società del nostro settore", ha aggiunto il rappresentante di Lukoil. In caso contrario, la società chiede di considerare la possibilità di una detrazione degli investimenti per i suoi progetti a Komi, per analogia con altri produttori. (segue) (Rum)