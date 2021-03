Vaccino: Meloni, Speranza riferisca immediatamente alle Camere su vicenda AstraZeneca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Fratelli d’Italia chiede che il ministro della Salute, Roberto Speranza, venga immediatamente a riferire alle Camere sulla vicenda di AstraZeneca. Non possiamo permetterci di lasciare l’Italia nell’incertezza nella quale ha navigato in questi giorni su una materia così importante. Avere trasparenza, avere informazioni certe, è fondamentale per la riuscita della campagna vaccinale". Lo ha detto nell'edizione odierna delle 13 del Tg5 il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. (Rin)