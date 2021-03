Speciale difesa: Sudan-Etiopia, fonti militari, esercito sudanese cattura leader milizie amhara

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’esercito sudanese ha catturato un leader delle milizie etiopi amhara presenti nell’area contesa di al Fashaqa, contesa fra Sudan ed Etiopia. L’ufficiale, il cui nome non è stato rivelato, è stato arrestato in territorio sudanese mentre stava pianificando attacchi contro l’esercito di Khartum. È quanto riferito da fonti militari citate dal quotidiano arabo “Al Sharq”. La notizia giunge dopo che nelle scorse ore le truppe sudanesi hanno rivendicato la requisizione di un deposito di armi contrabbandate al confine con l’Etiopia. La scorsa settimana l'agenzia di stampa ufficiale sudanese “Suna”, citando fonti militari, ha accusato il governo etiope di aver fornito armi e munizioni a un gruppo ribelle sudanese per attaccare la città di confine di Yabous, nello Stato del Nilo Azzurro. Secondo le stesse fonti, il supporto militare è stato fornito lo scorso 27 febbraio ed è stato ricevuto dal comandante Joseph Tuka (numero due del Movimento di liberazione del popolo sudanese-Nord, Splm-N) e da alcuni dei suoi luogotenenti. “Il governo etiope ha fornito supporto logistico alle forze di Joseph Tuka, comprese armi, munizioni e attrezzature da combattimento”, scrive l’agenzia citando funzionari sudanesi, secondo cui l’obiettivo da parte dei ribelli è quello di occupare la città di confine di Kurmuk con il sostegno dell'artiglieria etiope. Tuka è stato nominato numero due dell'Splm-N l'8 agosto 2017 dopo la scissione del gruppo in due fazioni, una guidata da Abdel Aziz al Hilu e l'altra da Malik Agar. Gli attacchi dei miliziani nell’area di confine – sostenuti dall'esercito etiope – e i contrattacchi delle forze sudanesi hanno minato le buone relazioni tra i due Paesi quando Addis Abbas nel dicembre scorso ha rivendicato la proprietà del triangolo di al Fashaqa, che si trova all'interno dei confini internazionali del Sudan. (Res)