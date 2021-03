Speciale difesa: Usa, il genero di Trump Kushner elogia Biden, “mossa diplomatica intelligente sull’Iran”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Trump ha detto che l’Iran non ha mai vinto una guerra, ma non ha mai perso un negoziato. Quello in corso ha una posta elevata ma, grazie alle loro politiche, gli Stati Uniti hanno una posizione solida. L’Iran mostra sicumera, ma la sua situazione economica è disperata e non ha la capacità di sostenere un conflitto o di sopravvivere a tempo indefinito sotto le attuali sanzioni”. Kushner, figura chiave delle trattative che durante la scorsa amministrazione hanno portato agli Accordi di Abramo tra Israele e due Paesi arabi, invita anche i suoi connazionali ad avere “pazienza” nelle trattative con l’Iran. “Se diminuisce la minaccia portata dall’Iran, allora diminuiscono anche i bilanci della difesa della regione. Immaginate quante vite potrebbero migliorare se quel denaro, che rappresenta una fetta importante dei prodotti interni lordi, venisse investito in infrastrutture, istruzione, piccole imprese, comunità svantaggiate. Seguire il nostro tracciato potrà impedire all’amministrazione Biden di ripetere gli errori del passato e sbloccare nuove opportunità per le nostre aziende”, conclude l’ex consigliere speciale della Casa Bianca. (Nys)