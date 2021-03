Speciale difesa: Myanmar, altri 15 morti durante le proteste, il bilancio sale a 183 vittime

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il portale “Outlook India” ha riferito nelle ultime ore di diversi ufficiali militari birmani fuggiti dal loro Paese dopo aver ricevuto "l'ordine di sparare ai manifestanti" e di "picchiarli". Dopo aver disobbedito agli ordini, un numero imprecisato di ufficiali birmani sono fuggiti in India. Rimane alta la preoccupazione per le loro famiglie, dopo che i militari birmani hanno minacciato di arrestare i familiari dei disertori. Già all'inizio di questo mese il Myanmar ha chiesto all'India di estradare gli agenti di polizia che hanno attraversato il confine. Il timore di Naypyidaw è che proprio in India possa formarsi un nucleo di disertori in grado di organizzare una resistenza alla giunta militare. Frattanto il Giappone ha fatto sapere, attraverso il capo di gabinetto Katsunobu Kato, che sta monitorando con attenzione gli sviluppi in Myanmar dopo il colpo di Stato dello scorso primo febbraio e sta valutando una risposta. “Il Giappone sta valutando come rispondere alla situazione in Myanmar in termini di cooperazione economica e politica, prendendo anche in considerazione le risposte di altri Paesi coinvolti”, ha spiegato l’alto funzionario. Parole che giungono dopo che la Corea del Sud ha annunciato la sospensione della cooperazione in materia di difesa con il Myanmar e l’imposizione di un divieto all’esportazione di armi verso il Paese dell’Asia meridionale. (Res)