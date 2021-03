Speciale difesa: Bolivia, Guaidò chiede liberazione immediata ex presidente Anez

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le osservazioni dell'Osa seguono quelle della Commissione interamericana per i diritti umani (Cidh), che ha chiesto al governo della Bolivia di rispettare gli standard interamericani sulle garanzie giuridiche a seguito dell'arresto dell'ex presidente Jeanine Anez e altri alti funzionari. "La Cidh prende atto degli arresti dei dipendenti pubblici del precedente governo ad interim, nell'ambito del processo penale denominato 'colpo di stato', avviato per la loro possibile responsabilità penale per crimini di sedizione, associazione a delinquere e terrorismo", si legge in una serie di tweet pubblicati dalla Cidh. "Di fronte a denunce di inosservanza delle garanzie giudiziarie nell'esecuzione dei fermi, la Cidh sollecita lo Stato della Bolivia a rispettare gli standard interamericani in materia di garanzie, indipendenza e tutela giudiziaria". In particolare la Cidh "ricorda che lo Stato della Bolivia deve garantire che le persone detenute abbiano garanzie minime per esercitare la loro difesa". (segue) (Vec)