Speciale difesa: Bolivia, Morales respinge accuse dell'Osa, "anche Almagro dovrebbe essere processato"

- L'ex presidente della Bolivia, Evo Morales, ha respinto le accuse provenienti dall'Organizzazione degli stati americani (Osa) riguardo l'uso presunto della giustizia come strumento di repressione dell'opposizione e ha affermato che lo stesso segretario generale dell'Osa, Luis Almagro, dovrebbe essere giudicato per aver favorito il colpo di Stato del 2019 in Bolivia. "Almagro non si è mai pronunciato sui 36 omicidi, i più di 800 feriti e i 1500 arresti illegali (durante il governo del presidente ad interim Jeanine Anez). Non ci sorprende la sua difesa di Anez perché anche lui dovrebbe essere processato per aver propiziato il colpo di Stato e per i crimini di lesa umanità in Bolivia", ha scritto Morales in un messaggio sul suo profilo Twitter. (Brb)