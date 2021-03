Speciale difesa: Giappone-Usa, Blinken sollecita ulteriore approfondimento delle relazioni economiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Anthony Blinken, ha sollecitato un ulteriore approfondimento delle relazioni economiche tra Stati Uniti e Giappone, in apertura della ministeriale nel formato 2+2 in corso a Tokyo, alla presenza dei capo della diplomazia e dei ministri della Difesa dei due Paesi. "Le relazioni economiche tra Stati Uniti e Giappone, come ben sapete sono tra le più solide al mondo", ha detto Blinken durante un incontro con un gruppo di imprenditori a Tokyo. Il segretario di Stato ha dichiarato che la pandemia ha esposto le vulnerabilità delle catene di fornitura di merci critiche come apparecchiature mediche e semiconduttori. Blinken ha sollecitato i due Paesi a collaborare per edificare nuove e più solide catene di fornitura per il futuro. (Git)