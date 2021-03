Speciale difesa: Siria, gruppo jihadista rivendica attacco contro convoglio turco a Idlib

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un gruppo denominato Compagnia Ansar Abi Bakr al Siddiq ha affermato di aver colpito un mezzo dell’esercito turco a Idlib, nel nord della Siria, uccidendo i suoi passeggeri. La rivendicazione è giunta in un messaggio diffuso dal gruppo tramite Telegram e ripreso dal portale siriano "Enab baladi", vicino all'opposizione al presidente Bashar al Assad. Il messaggio, che raffigura peraltro una bandiera dello Stato islamico (Is), parla di un attacco a “un convoglio” dell’”esercito Nato turco” con un ordigno esplosivo detonato contro “un’autocisterna di carburante”. Il ministero della Difesa turco non ha commentato né confermato la notizia. (Res)