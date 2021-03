Moro: De Poli (Udc), ricordare stagione buia del terrore, onorare vittime

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il ricordo di Aldo Moro non è mai cessato. Oggi ricorre il 43mo anniversario del rapimento del presidente della Dc, avvenuto il 16 marzo 1978. Anche quest’anno, in piena emergenza, il nostro Paese ha il dovere di onorare le vittime di quel terribile agguato e di fare memoria della stagione del terrore, una delle più buie della nostra storia recente, che sconvolse le coscienze del popolo italiano". Lo afferma in una nota il senatore Udc e presidente nazionale dello Scudo crociato, Antonio De Poli.(Com)