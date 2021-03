Myanmar: Wef lancia l'allarme per l'aumento dei prezzi di cibo e carburante (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Sono dei primi segnali preoccupanti, specialmente per i più vulnerabili, che già vivevano senza la sicurezza di un pasto”, ha detto Stephen Anderson, Direttore del Wfp a Myanmar. “In aggiunta alla pandemia di Covid-19, se i prezzi continuassero ad aumentare si comprometterebbe gravemente la capacità delle persone più povere e vulnerabili di avere cibo sufficiente per la famiglia”, ha spiegato il funzionario. Aumenti consistenti nei prezzi dell’olio sono stati registrati nel nord del Rakhine, dove il prezzo medio dell’olio per cucinare è aumentato del 27 per cento tra gennaio e febbraio, e nella municipalità di Maungdaw il prezzo dei legumi è salito del 15 per cento. Aumenti nel prezzo dell’olio per cucinare si sono registrati anche nel centro dello Stato del Rakhine (11 per cento) e nella regione di Tanintharyi (14 per cento). (segue) (Com)