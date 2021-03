Myanmar: Wef lancia l'allarme per l'aumento dei prezzi di cibo e carburante (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Wfp ha anche riscontrato un aumento del 15 per cento nel costo del carburante in tutto il Paese a partire dal 1 febbraio, che solleva preoccupazioni per eventuali ulteriori aumenti del prezzo dei beni alimentari. Nel nord Rakhine, il prezzo del petrolio è aumentato del 33 per cento e quello del diesel del 29 per cento. I prezzi in aumento del cibo e del carburante avvengono in un contesto in cui si registra la quasi paralisi del settore bancario, una riduzione delle rimesse e una diffusa limitazione della disponibilità di contante. Al fine di assicurare la continuazione delle distribuzioni mensili salvavita di contante e cibo per oltre 360.000 persone – soprattutto sfollati che vivono in campi – il Wfp sta preparando scorte di cibo, nell'eventualità di una rimodulazione dell'assistenza dal contante al cibo qualora la disponibilità di contante continuasse ad essere limitata o ci fossero vincoli nei rifornimenti sui mercati. (segue) (Com)