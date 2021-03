Myanmar: Wef lancia l'allarme per l'aumento dei prezzi di cibo e carburante (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il Wfp rilancia l’invito del Segretario Generale delle Nazioni Unite perché sia rispettata la volontà del popolo del Myanmar come espressa nelle recenti elezioni”, ha detto Anderson. “Al Wfp sappiamo fin troppo bene come la fame possa fare subito la sua comparsa, se la pace e il dialogo vengono messi da parte”. I dati del Wfp sui prezzi alimentari sono stati raccolti in oltre 70 municipalità, in 100 mercati e in oltre 250 negozi e rivendite commerciali. Mentre continua il suo monitoraggio, la priorità del Wfp è assicurare che la sua mensile assistenza alimentare salva vite continui a raggiungere chi ha bisogno. (Com)