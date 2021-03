Imprese: Santillo (M5s) su Superbonus, vicini al miliardo di euro di lavori, misura va estesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il valore dei lavori innescati dal Superbonus 110 per cento, misura ideata e voluta dal Movimento 5 stelle, sta viaggiando rapidamente verso il miliardo di euro. Sarà una tappa fondamentale, all'interno di un percorso da continuare per conciliare crescita economica, inclusione e sostenibilità". Lo comunica in una nota Agostino Santillo, vicepresidente gruppo M5s del Senato. "Dai dati più aggiornati dell'Enea - continua Santillo - risulta che nelle ultime tre settimane si è registrato un +58 per cento di cantieri da Superbonus, passati da un totale di 4.391 a 6.959, e un +49 per cento del valore dei lavori eseguiti, passati da 491,5 a 733,2 milioni. Da inizio anno l'Enea ha rilevato un +288 per cento del valore dei lavori stessi. Il Superbonus, come dimostrato dal report Unioncamere/Infocamere del gennaio scorso, ha inoltre permesso di chiudere il 2020, uno degli anni più difficili della storia repubblicana, con un saldo positivo di 19mila imprese tra quelle di nuova costituzione e quelle cessate, dato spinto in modo particolare proprio dal settore dell'edilizia. Tutti questi numeri dimostrano, aggiornamento dopo aggiornamento, quanto sia fondamentale prorogare la misura al 2023, come tutte le principali associazioni di categoria stanno chiedendo durante il ciclo di audizioni sul Piano nazionale di ripresa e resilienza", conclude.(Com)