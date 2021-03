© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I nuovi ordini per l'industria slovacca scendono del 3,4 per cento annuo a gennaio. Lo riferisce l'agenzia di stampa "Tasr" dopo la pubblicazione dei dati da parte dell'Ufficio di statistica (Su). Tenuto conto dei fattori stagionali il calo a gennaio 2021 è dello 0,9 per cento rispetto a quello di dicembre 2020. Il valore assoluto raggiunto dai nuovi ordini a gennaio è pari a 4,5 miliardi di euro. (Vap)