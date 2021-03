I fatti del giorno - Africa sub-sahariana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mozambico: forze Usa addestreranno marines per operazioni anti terrorismo - Le forze speciali statunitensi addestreranno i marines mozambicani durante due mesi, per sostenere gli sforzi di Maputo nelle operazioni di contrasto e prevenzione del terrorismo nella regione. L'iniziativa, ha annunciato in una nota l'ambasciata Usa in Mozambico, rientra nel nuovo programma congiunto noto come "Joint Combined Exchange Training" (Jcet). Il vice comandante del Comando per le operazioni speciali per l'Africa (Socafrica) - a sua volta parte del Comando degli Stati Uniti per l'Africa (Africom) -, il colonnello Richard Schmidt, ha partecipato alla cerimonia di apertura a Maputo in rappresentanza del dipartimento di Difesa degli Usa, mentre il maggiore generale Ramiro Ramos Tulcidas ha rappresentato il governo del Mozambico. Oltre alla formazione, precisa l'ambasciata, il governo degli Stati Uniti ha fornito apparecchiature mediche e di comunicazione. (segue) (Res)