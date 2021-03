I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kenya-Somalia: disputa marittima, Corte di giustizia de L’Aia apre audizione senza Nairobi - Ha preso il via presso la Corte internazionale di giustizia (Cig) de L’Aia l’audizione sul caso sulla disputa marittima che vede contrapposte Kenya e Somalia, nonostante il ritiro annunciato da Nairobi all’ultimo momento. L’udienza, secondo quanto riferito dalla stessa Corte in una nota, è iniziata con le argomentazioni orali da parte del team legale somalo. La Corte ha quindi “deplorato” la decisione keniota di ritirarsi dall’arbitrato, annunciando comunque l’intenzione di andare avanti col caso. Il governo della Somalia, da parte sua, ha affermato che la decisione del Kenya di non partecipare all’arbitrato è “incoerente con il rispetto dei suoi obblighi e dello stato di diritto”. L’annuncio da parte di Nairobi è arrivato domenica scorsa, a poche ore dalla nuova audizione che in precedenza era stata già più volte rinviata. A far maturare la decisione, secondo quanto riferito dal quotidiano keniota “Sunday Nation”, sarebbe stata la mancata accettazione della richiesta di Nairobi di rinviare ulteriormente l’audizione a causa di ostacoli di natura burocratica legati alla pandemia di Covid. In base al calendario dei lavori pubblicato dalla Corte con sede a L’Aia, l’audizione durerà fino al prossimo 24 marzo. (segue) (Res)