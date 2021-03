I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kenya: ministro Finanze, non cederemo porto di Mombasa alla Cina per pagare nostro debito - Il ministro delle Finanze del Kenya, Ukur Yatani, ha smentito le notizie secondo cui il Paese rischierebbe di perdere la proprietà del porto di Mombasa a scapito della Cina qualora non fosse in grado di restituire gli ingenti prestiti anticipati per la costruzione della nuova linea ferroviaria Nairobi-Mombasa. In un comunicato, il ministro delle Finanze ha affermato che “non c'è assolutamente alcun rischio che la Cina o qualsiasi altro Paese si impossessi del porto”, precisando che i prestiti per la costruzione della ferrovia non possono essere pagati tramite nessun altro fondo o altra entità senza l'approvazione del parlamento. “Il governo del Kenya non può e non ha promesso beni pubblici a garanzia di un debito perché un'azione del genere violerebbe le disposizioni degli accordi di prestito esistenti”, ha detto Yatani. La replica arriva dopo che ieri il quotidiano keniota “The Star” ha riferito che i creditori cinesi potrebbero prendere il controllo del porto di Mombasa se Nairobi fosse inadempiente per il prestito di 3,2 miliardi di dollari versato da Pechino per la costruzione della ferrovia Nairobi-Mombasa. (segue) (Res)