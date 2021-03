I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mozambico: Save the Children, bambini di 11 anni brutalmente assassinati a Cabo Delgado - Bambini di 11 anni vengono decapitati nella provincia di Cabo Delgado, nel nord del Mozambico, mentre il conflitto continua a causare migliaia di sfollati. È la denuncia dell'organizzazione non governativa Save the Children, che in un comunicato diffuso oggi riporta le testimonianze di famiglie di sfollati che hanno riferito di episodi di omicidio e violenze diffuse. Una delle persone intervistate, una madre di 28 anni, Elsa, ha parlato del figlio maggiore di 12 anni decapitato vicino a dove si era nascosta con gli altri tre figli. “Quella notte il nostro villaggio è stato attaccato e le case sono state bruciate. Quando tutto è iniziato, ero a casa con i miei quattro figli. Abbiamo cercato di scappare nel bosco, ma hanno preso mio figlio maggiore e lo hanno decapitato. Non potremmo fare nulla perché verremmo uccisi anche noi", ha denunciato. Secondo l'ong, quasi 670 mila persone sono ora sfollate all'interno del Mozambico a causa del conflitto a Cabo Delgado, quasi sette volte il numero riportato un anno fa, mentre almeno 2.614 persone sono morte nel conflitto, compresi 1.312 civili. La situazione si è gravemente deteriorata negli ultimi 12 mesi, con l'escalation degli attacchi ai villaggi. (segue) (Res)