- Spagna: Más Madrid rifiuta proposta di Iglesias per candidatura unitaria a elezioni regionali - Más Madrid ha rifiutato la proposta del leader di Unidas Podemos, Pablo Iglesias, di presentare una candidatura congiunta alle elezioni regionali che si terranno nella Comunità di Madrid il prossimo 4 maggio. La decisione Más Madrid è stata ufficializzata oggi al termine di una riunione urgente dell'esecutivo regionale. "Noi donne siamo stanche di fare il lavoro sporco perché nei momenti storici ci chiedano di farci da parte. Madrid non è una serie Netflix", ha affermato la candidata di Más Madrid, Monica Garcia, in videomessaggio su Twitter. Ieri Iglesias, nel corso di un'intervista televisiva a "La Sexta", si era detto disponibile a figurare come numero due della lista proprio dietro Garcia "se gli iscritti lo volessero". La candidata di Más Madrid ha aggiunto, tuttavia, che il suo partito garantirà "la cooperazione e il dialogo" con il resto delle forze di sinistra. (segue) (Res)