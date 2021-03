© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grecia-Turchia: in corso ad Atene nuovo round dei colloqui esplorativi - E' in corso ad Atene un nuovo round dei colloqui esplorativi tra Grecia e Turchia. Lo riferiscono fonti diplomatiche citate dai media ellenici. La delegazione greca è composta dagli ambasciatori Pavlos Apostolidis e Alexandros Kougiou, oltre che dalla direttrice dell'ufficio del segretariato generale del ministero degli Esteri Ifigenia Kanara. La delegazione turca è invece composta dal vice ministro degli Esteri Sedat Onal, dal direttore generale per gli Affari politici bilaterali e dei confini marittimi e aerei Cagatay Erciyes e dal vice direttore dell'Ente per i confini marittimi e aerei Baris Kalkavan. (Res)