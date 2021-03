I fatti del giorno – Italia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vaccino: Speranza su AstraZeneca, fiducia in Ema e Aifa, arriveranno rassicurazioni - "Ieri c'è stato fatto nuovo che viene da un istituto di grande prestigio", l'Agenzia di sorveglianza sui vaccini in Germania, sulla base del quale "c'è stato confronto tecnico e poi politico che ha portato ad una misura di natura esclusivamente precauzionale". Lo ha spiegato il ministro della Salute, Roberto Speranza, nel corso del colloquio "Strategie per la riforma del sistema e vincere la pandemia", organizzato da Rcs Academy. "Ora tutti i governi" coinvolti "attendono un giudizio ulteriore sui nuovi dati emersi per la giornata giovedì. Siamo fiduciosi che emergeranno elementi di rassicurazione, abbiamo la massima fiducia nella Agenzia regolatoria europea e italiana", ha aggiunto. (segue) (Rin)