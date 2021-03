I fatti del giorno – Italia (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sostegno: Castelli, a breve decreto da 32 miliardi, poi nuovo scostamento - "Sono cinque le direttrici su cui si muove il nuovo decreto Sostegno, che impiegherà integralmente i 32 miliardi di risorse autorizzati con l’ultimo scostamento di bilancio. In queste ore gli uffici del ministero stanno procedendo alle ultime quantificazioni per definire il testo che andrà entro la fine della settimana in Consiglio dei ministri". Lo spiega su Facebook la viceministra all'Economia in quota Cinque stelle, Laura Castelli. "Quasi 12 miliardi saranno destinati alle misure di sostegno alle attività produttive, con un fondo ad hoc per la montagna, circa 6 miliardi alle politiche per la salute di cui 5 per il piano vaccini, e poco meno di 10 miliardi alle misure di sostegno alla famiglia, al lavoro, alle indennità per gli stagionali e gli sportivi, al rifinanziamento della Cassa Integrazione, del Reddito di cittadinanza e del Reddito di emergenza, della Naspi e del Fondo occupazione", aggiunge. Il governo proporrà al Parlamento un nuovo scostamento "nelle prossime settimane" fondi serviranno "ad accompagnare questa fase di restrizioni ed il piano vaccinale". (segue) (Rin)