I fatti del giorno – Italia (5)

- Speciale scuola: Bianchi, maturità non è esame "all'acqua di rose" - Il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi, parlando a "Uno Mattina" su Rai 1 dell'esame di maturità, ha spiegato che "non è un esame all'acqua di rose, né di emergenza. Sarà una prova di maturità in cui il ragazzo o la ragazza avranno modo di testimoniare come sono cresciuti come persone in questo ciclo di studi". Il ministro ha aggiunto che ci sarà un elaborato, "un testo scritto il cui contenuto viene discusso insieme al Consiglio di classe con un tema coerente con il percorso di studi di 5 anni. Il candidato avrà un mese per svolgere il lavoro e consegnarlo due settimane prima. L'orale comincerà con la discussione di questo lavoro". (Rin)