I fatti del giorno - America Latina (2)

- Argentina: infrastrutture, aggiudicato appalto da 115 milioni di dollari su linea ferroviaria - Il ministero dei Trasporti dell'Argentina ha aggiudicato l'appalto per la costruzione di 10 chilometri di ferrovia della linea Belgrano Sur, nell'area metropolitana di Buenos Aires. Si tratta di un progetto con un investimento previsto di 115 milioni di dollari assegnato all'azienda argentina Dycasa e che prevede il prolungamento dell'attuale linea fino alla stazione centrale di Consitucion, hub di connessione del trasporto metropolitano di tutta la zona sud della capitale. L'opera, che richiede la costruzione di un viadotto e di una nuova stazione elevata intermedia, si stima che beneficerà circa 65 mila utenti pendolari riducendo notevolmente i tempi di spostamento. Il ministero dei Trasporti contribuirà al finanziamento dell'opera con 29,5 milioni di dollari di fondi stanziati dal governo, mentre il resto del costo sarà coperto con 35 milioni di dollari di finanziamenti del Fondo finanziario per lo sviluppo dei paesi del bacino del Plata (Fonplata), e altri 55 milioni della Banca per lo sviluppo dell'America Latina (Caf). (segue) (Res)