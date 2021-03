I fatti del giorno - America Latina (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ecuador: ambasciatore in Germania Manuel Mejia nominato ministro degli Esteri - Il presidente dell’Ecuador, Lenín Moreno, ha nominato l’ambasciatore ecuadoriano in Germania, Manuel Mejia, come nuovo ministro degli Esteri dopo le dimissioni di Luis Gallegos. Mejia è il quarto ministro degli Esteri dell’amministrazione Moreno. Gallegos ha rassegnato le dimissioni lo scorso 11 marzo adducendo ragioni personali. Le dimissioni seguivano di un giorno l'incidente diplomatico avuto con l'Argentina, che ha portato al richiamo per consultazioni dell'ambasciatore ecuadoriano nel paese, Juan Vazconez. La decisione seguiva a sua volta le dichiarazioni con cui il presidente argentino Alberto Fernandez scartava l'ipotesi di rompere con la vicepresidente, Cristina Fernandez de Kirchner, perché nonostante i punti di vista divergenti e le differenze su alcune questioni, non era "come" il presidente dell'Ecuador. (segue) (Res)