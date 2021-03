I fatti del giorno - America Latina (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Brasile: medico Marcelo Queiroga nuovo ministro della Salute, è il quarto da inizio pandemia - Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, ha nominato il medico Marcelo Queiroga ministro della Salute, in sostituzione di Eduardo Pazuello. Si tratta del quarto ministro a guidare il dicastero dall’inizio della pandemia del nuovo coronavirus. Queiroga è presidente della Società brasiliana di cardiologia. Il medico è stato ricevuto ieri presso il palazzo presidenziale. “Il colloquio è stato eccellente (...). Ha tutto secondo me per fare un buon lavoro, continuando con tutto ciò che Pazuello ha fatto fino ad oggi”, ha detto Bolsonaro parlando ai suoi sostenitori. Il presidente ha aggiunto che ci saranno “due o tre settimane” di transizione prima dell’entrata in carica del nuovo ministro. (Res)