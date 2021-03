Nato: Stoltenberg, 62 per cento cittadini Paesi alleati voterebbe per rimanere in Alleanza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 62 per cento dei cittadini degli Stati della Nato voterebbe perché il proprio Paese rimanesse all'interno dell'Alleanza, l'11 per cento voterebbe contro. Lo ha detto il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, in conferenza stampa di presentazione del report annuale 2020. Stoltenberg ha ricordato che la Nato l'anno scorso ha commissionato sondaggi su tutti i 30 alleati e i risultati mostrano "alti livelli di sostegno per l'adesione alla Nato" con "il 62 per cento dei cittadini della Nato" che "voterebbe perché la propria nazione rimanga membro dell'Alleanza. E solo l'11 per cento voterebbe contro", ha detto. "Il nostro sondaggio mostra anche un ampio accordo con il principio della difesa collettiva e con il fatto che l'adesione alla Nato rende meno probabile un attacco da parte di una nazione straniera. E il 79 per cento crede che la cooperazione tra il Nord America e l'Europa in materia di sicurezza sia importante", ha sottolineato. (segue) (Beb)