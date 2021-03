Nato: Stoltenberg, 62 per cento cittadini Paesi alleati voterebbe per rimanere in Alleanza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stoltenberg ha ribadito che "nessun Paese può da solo" affrontare "le sfide" come "il comportamento destabilizzante della Russia", "la continua minaccia del terrorismo", "attacchi informatici sofisticati", una "tecnologia distruttiva", "l'ascesa della Cina" e le "implicazioni per la sicurezza del cambiamento climatico". Stoltenberg ha sottolineato di accogliere "il chiaro impegno" del presidente Usa, Joe Biden, "a ricostruire alleanze e rafforzare la Nato" e ha evidenziato che "ora" c'è "l'opportunità di aprire un nuovo capitolo" e che questa va colta "per fissare un'agenda ambiziosa e lungimirante" al vertice della Nato che si terrà "entro la fine dell'anno". (Beb)