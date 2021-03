Governo: Tajani, presenza FI in esecutivo non passiva ma costruttiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Servono almeno cinque miliardi di euro per la campagna di vaccinazione e siamo lieti che gran parte delle proposte di Forza Italia siano state accolte dal governo. La presenza di FI al governo non è passiva, ma costruttiva, una presenza che vuole veramente imprimere un cambiamento rispetto a quello che faceva il precedente esecutivo". Lo ha detto il coordinatore di Forza Italia, Antonio Tajani, nel corso di una conferenza stampa nella sede del partito per presentare le proposte di FI per rafforzare il decreto Sostegno. (Rin)