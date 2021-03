Casa: Roma Capitale partecipa al bando Mit con tre progetti innovativi per l'abitare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per l'Ex istituto Don Calabria è prevista la sostituzione edilizia con la demolizione della ex scuola per la realizzazione di un nuovo edificio residenziale. Un intervento che guarda alla rigenerazione di aree e spazi già costruiti, soprattutto ad alta tensione abitativa, incrementando la qualità ambientale e migliorando la resilienza ai cambiamenti climatici riducendo l’impronta a terra e sviluppando aree verdi e permeabili per l’uso comune. Il nuovo immobile sarà destinato prevalentemente ad Erp (Edilizia residenziale pubblica) con parti minori di housing sociale e cohousing con l'obiettivo di puntare all'innovazione tipologica nella sua forma più ampia, dall’alloggio alla forma aggregativa nell’interazione tra spazi comuni e spazi privati. Una rigenerazione che nasce da un percorso di rifunzionalizzazione di un immobile dismesso, attraverso l’individuazione e utilizzo di modelli e strumenti innovativi di gestione, inclusione sociale e welfare urbano. Questo il progetto che coinvolge invece l'ex Direzione magazzini commissariato di Via del Porto Fluviale. Il programma riguarda il recupero e la trasformazione di un edificio di archeologia industriale vincolato, occupato dal 2003. L'obiettivo è di realizzare un edificio residenziale con un percorso partecipato, costruendo allo stesso tempo un modello di gestione con le associazioni del territorio per la gestione degli spazi comuni, della nuova corte pubblica e dei nuovi servizi che animeranno il piano terra. (segue) (Com)