Casa: Roma Capitale partecipa al bando Mit con tre progetti innovativi per l'abitare (3)

- Infine, il recupero del comparto R5 a Tor Bella Monaca con la ristrutturazione e l'adeguamento dell’edifico esistente favorendo rigenerazione del tessuto urbano e sociale del contesto in forte correlazione con altri progetti in corso. Il progetto riguarda il recupero della quota di proprietà di Roma Capitale all’interno del comparto R5 finalizzato al miglioramento delle prestazioni tecnologiche, energetiche ed ambientali dell’immobile con il contestuale ripensamento dell’offerta abitativa coerentemente con le trasformazioni dei nuclei familiari avvenute negli ultimi anni con particolare importanza ad aumentare la dotazione di nuovi servizi capaci di accrescere e rinnovare il senso di comunità e divenire occasioni per lo sviluppo di occupazione. “Smart city significa trasformare le città in modo innovativo, garantendo e rinnovando il forte senso di comunità e di appartenenza. Questi sono gli obiettivi che i progetti presentati da Roma Capitale vogliono raggiungere a partire dal tessuto urbano esistente, evitando nuovo consumo di suolo. Progetti per affrontare una questione delicata che coinvolge tantissime famiglie: il disagio abitativo. E per farlo abbiamo proposto soluzioni strutturate e non emergenziali, che valorizzano i processi di integrazione sociale anche attraverso soluzioni innovative”, dichiara in una nota la sindaca di Roma Virginia Raggi. (segue) (Com)