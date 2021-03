Casa: Roma Capitale partecipa al bando Mit con tre progetti innovativi per l'abitare (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Programmare e investire in interventi di rigenerazione urbana per un nuovo modello di città. E’ la vera sfida del presente per dare risposte concrete, innovative e sostenibili al problema casa. Una sfida che può diventare parte della routine amministrativa con i poteri speciali che Roma Capitale, ma non solo, sta chiedendo. Per recuperare aree ed edifici in varie zone cittadine, valorizzando l’esistente, nel rispetto del principio del consumo di suolo zero, rimodulandolo con la realizzazione di nuove costruzioni di alta qualità edilizia e innovativi standard energetici e ambientali e sviluppando nuove forme di socialità per l’autonomia abitativa. Come all’ex istituto Don Calabria in via Cardinal Capranica che prevede il recupero dell’area, ora dismessa e in stato di degrado, e la realizzazione di nuovi alloggi da destinare prevalentemente a edilizia residenziale pubblica e in parte a housing sociale”, dichiara l’assessora al Patrimonio e politiche abitative Valentina Vivarelli. (segue) (Com)