Casa: Roma Capitale partecipa al bando Mit con tre progetti innovativi per l'abitare (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il diritto all'Abitare è il diritto alla città e questa amministrazione sta mettendo in campo soluzioni complesse e diversificate. Abbiamo per questo scelto tre interventi diversi, simbolici, che tracciano tre possibili indirizzi per recuperare il patrimonio e offrire case e servizi, tre modalità di intervento ripetibili che raccontano l’impegno che il pubblico deve dedicare a un tema che ormai da anni non è più parte dell’agenda politica e che invece deve essere uno dei pilastri dell’azione per le città del futuro, per i diritti delle persone, per la sostenibilità ambientale e sociale dello sviluppo urbano. In tutti gli interventi vengono individuati nuovi modelli abitativi e servizi ai cittadini immaginati come strumenti di rigenerazione, di coinvolgimento di associazioni del territorio per la gestione partecipata degli spazi e la costruzione di nuove reti sociali che collaborino per la costruzione di nuove forme di welfare. Ringrazio tutti coloro che hanno lavorato a questi progetti con passione tra cui un forte impegno degli uffici, dei Municipi e delle università coinvolte”, sottolinea l'assessore all'Urbanistica Luca Montuori. (Com)