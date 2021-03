Imprese: Aruba con Open Fiber per offrire la vera fibra, al via i servizi su tecnologia Ftth

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aruba, il più grande cloud provider italiano e leader nei servizi di data center, web hosting, e-mail, Pec e registrazione domini, e Open Fiber, il principale player in ambito di infrastrutture Ftth del Paese e uno dei più grandi in Europa, hanno siglato una partnership strategica che consentirà ad Aruba di offrire connessioni in fibra ottica basate sulla rete Ftth (Fiber To The Home, la fibra che arriva direttamente all’interno di case e uffici) di Open Fiber, in grado di raggiungere la velocità di 1 Gbps. Lo riferisce un comunicato stampa, secondo cui Aruba utilizzerà, infatti, la rete interamente in fibra ottica con cui Open Fiber sta cablando l’Italia. Parliamo di una infrastruttura che oggi conta già oltre 11 milioni di unità immobiliari collegate, i cui servizi di connettività sono disponibili ad oggi in oltre 2100 comuni italiani. Aruba, quindi, presenta una doppia offerta che si rivolge ad aziende e privati. La Fibra di Aruba per aziende e professionisti si articola in due proposte, Fibra Aruba e Fibra Aruba Extra: si tratta di un’offerta dedicata per connettere la propria azienda alla fibra ad un costo estremamente conveniente di 21,70 euro + Iva al mese con possibilità di utilizzare il proprio router o noleggiarlo a 1,80 euro + IVA al mese; scegliendo l’offerta Fibra Aruba Extra, a soli 24,50 euro + Iva al mese, sono disponibili servizi e condizioni riservate quali l’assistenza prioritaria e via chat h24, quindi un canale di assistenza dedicato con gestione prioritaria delle richieste; inoltre, nell’opzione Extra, sono previsti sconti riservati fino all’80 per cento sull’acquisto di ulteriori servizi e prodotti Aruba, utili alla digitalizzazione della propria azienda quali la Pec, l’hosting, la fatturazione elettronica, le firme digitali e i servizi cloud. (segue) (Rin)