Kenya: ministro Finanze, non cederemo porto di Mombasa alla Cina per pagare nostro debito (2)

- Secondo un rapporto del revisore generale presentato in Parlamento, scrive “The Star”, i beni della Kenya Ports Authority sarebbero stati utilizzati come garanzia per il prestito per la realizzazione della Standard Gauge Railway (Nairobi-Mombasa), messo a disposizione dalla China Exim Bank. Il rapporto rivela il Kenya avrebbe revocato la sua immunità in caso di controversia legale legata al mancato pagamento del prestito. Tuttavia, Yatani ha affermato che il governo – attraverso la Tesoreria nazionale – sta servendo il prestito sulla ferrovia in conformità con le disposizioni dei contratti di prestito e della legge sulla gestione delle finanze pubbliche. “I prestiti della Export Import Bank of China dovuti per il progetto Sgr (Standard Gauge Railway) fanno parte del debito pubblico pagato attraverso il fondo consolidato in conformità con il Pfm Act 20112”, ha chiarito il ministro, precisando che i prestiti per il progetto Sgr non sono pagati e non possono essere pagati attraverso nessun altro fondo o da qualsiasi altra entità senza l'approvazione del parlamento. La linea ferroviaria, che si estenderà per circa 480 chilometri, è gestita dalla Africa Star Railway Operation Company di Crbc (China Road and Bridge Corporation) ma, in base agli accordi, dovrebbe essere rilevata dalla Kenya Railways Corporation (Krc) nel maggio del prossimo anno. (Res)