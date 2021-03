Covid: Vestager, commissario Breton al lavoro per eliminare "collo di bottiglia" in produzione vaccini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il commissario europeo per il mercato interno e i servizi, Thierry Breton, sta istituendo una task force e visitando fisicamente tutti i siti europei di produzione di vaccini per eliminare i colli di bottiglia. Lo ha detto la commissaria europea per l’agenda digitale, Margrethe Vestager, a “Rainews”. “In alcuni casi manca un flacone, in altri un ingrediente: bisogna risolvere tutto e fare le cose in modo giusto per consentire che le aziende farmaceutiche rispettino i loro contratti”, ha detto la commissaria. (Les)